Manuel Bortuzzo, mazzata definitiva per spettatori e coinquilini: tutti sbigottiti

Manuel Bortuzzo è il concorrente che più di altri ha fatto breccia nel cuore dei telespettatori del GF Vip 6. Un’ultima notizia però ha lasciato tutti sbigottiti.

Ieri sera è andata in onda la prima puntata settimanale del GF Vip 6. L’arrivo di Delia Duran è stato un vero terremoto nella casa più spiata d’Italia. Soleil Sorge e la moglie di Alex Belli sono state le protagoniste assolute dello show condotto da Alfonso Signorini.

Tra le due ragazze non corre buon sangue a causa di motivi noti a tutti. Entrambe amano l’attore di CentoVetrine e questo non è un dettaglio di poco conto. Nelle prime 72 ore di grande fratello la pantera venezuelana ha avuto diversi scontri con l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne e lo stesso è avvenuto nel corso della diretta di ieri, lunedi 17 gennaio.

Sono stati diversi gli episodi che hanno caratterizzato la puntata del blue monday e quello che più ha scosso i telespettatori è quello avvenuto durante una pausa pubblicitaria le cui protagoniste sono state le sorelle Selassié.

Manuel Bortuzzo, la confessione di Lulù Selassié lascia tutti sbigottiti

Lulù Selassié non è una che si risparmia e che riesce a tenersi dentro tutto. Dopo aver visto il confronto fra sua sorella Jessica e la mamma di Sophie Codegoni, la principessina è andata a consolare Jessica. Vederla soffrire non è stato di certo un bel momento per la fidanzata di Manuel Bortuzzo che ha provato a farle capire dove ha sbagliato. Ha ribadito le cose dette in mattinata, ma in modo più soft. “Jessica la smetti di star dietro a loro due? La smetti di fare quelle battute? Ma che sei una comica che devi fare battute? No, e allora smettila. Fai soffrire mamma, fai soffrire Clary!”.

Leggi anche >>> “Nel giro di pochi giorni ci hai lasciato”. Lutto improvviso per amato volto di Sanremo

“Jessica, lui non è l’uomo della tua vita. Sei stata innamorata nella tua vita? Sì! […] Ora lo dico per te, staccati da Alessandro e non pensare a queste ca**te. Stai con me e Manu e se vedi Ale e Sophi da soli in casa non andare da loro! Se tu durante il giorno stai con me e Manu non mi dai fastidio, anche la notte vieni a dormire con noi!”. Da buona sorella, Lulù ha cercato di far ragionare con la testa e non col cuore Jessica. Sicuramente il messaggio è stato recepito dalla principessina.

Subito dopo Lulù però si è lasciata andare in una confessione che ha commosso il pubblico. Manuel Bortuzzo non resterà ancora per molto all’interno della Casa. Il nuotatore, che se non fosse stato per amore avrebbe lasciato il programma già a Natale, abbandonerà il GF Vip 6 venerdì prossimo 21 gennaio.

“Io devo stare con Manu ora perché venerdì va via ed ora voglio fargli compagnia, non posso rischiare che te ne vai anche tu venerdì, ma sei pazza? Pensa alle mia parole, anche la mamma te le direbbe”.