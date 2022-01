LOL-Chi ride è fuori 2, annunciata la data d’uscita: trailer esilarante – VIDEO

LOL-Chi ride è fuori 2, annunciata la data d’uscita: trailer esilarante. Il programma che ha spopolato lo scorso anno avrà una nuova stagione

Il format interpretato alla grande da Lillo & Co. sarà visibile su Amazon Prime Video e promette scintille. Il video di lancio lascia già capire il tono.

Sbarcato su Prime Video il 1 aprile 2021, Lol-Chi ride è fuori doveva essere un programma divertente e leggero, mentre si è trasformato in un autentico boom. Un cult per tutti gli amanti del genere, impreziosito dalla conduzione di Fedez e dalla simpatia dei concorrenti. Da Caterina Guzzanti a Frank Matano, passando per Elio, Lillo, Katia Follesa, Angelo Pintus, Ciro Priello, Gianluca “Fru” Colucci, fino ad arrivare a Michela Giraud e Luca Ravenna. Pochi giorni fa lo stesso Fedez ha annunciato che ci sarà una nuova stagione di LOL-Chi ride è fuori, svelando anche i nomi dei comici che prenderanno parte al format 2.0. Nello specifico si tratta di: Virginia Raffaele, Corrado Guzzanti, Diana Del Bufalo, Maccio Capatonda, Maria Di Biase, Mago Forest, Alice Mangione, Gianmarco Pozzoli, Tess Masazza e Max Angioni. Frank Matano sarà invece al fianco del rapper come co-conduttore. Va ricordato che il premio finale è di 100.000 euro, che il vincitore devolverà interamente in beneficenza a un ente a sua scelta.

LOL-Chi ride è fuori 2, uscirà il 24 febbraio: il Video del trailer

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Prime Video Italia (@primevideoit)

Amazon Prime non poteva rinunciare alla seconda stagione di LOL, visto il successo clamoroso dell’esordio. Ora tramite il trailer ufficiale è stata svelata anche la data di uscita delle puntate, appena finite di registrate. L’appuntamento per tutti gli utenti è per il 24 febbraio. Prendendo spunto dal video condiviso sui social è già facile intuire come ci sarà da divertirsi, con l’imperativo di non ridere, almeno per i concorrenti.

LEGGI ANCHE >>> Amici 21, forte preoccupazione: protagonista positivo al Covid – VIDEO

LEGGI ANCHE >>> Netflix, arriva la notizia tanto temuta: cambiano i prezzi dell’abbonamento

Gli autori hanno svelato già alcune gag, mandando in visibilio gli spettatori, già prodighi di commenti divertenti su Instagram. Una cosa è certa, riuscire a fare meglio di Lillo, icona di LOL-1 sarà davvero difficile. La sfida è lanciata, vedremo se qualcuno è in grado di batterlo. Non resta che attendere circa un mese. Il countdown è iniziato.