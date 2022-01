Michael Schumacher, lo scatto tenuto nascosto per anni: tutti terrorizzati! – FOTO

Uno scatto inedito di Michael Schumacher è stato pubblicato da poche settimane. La foto terrorizzò tutti durante l’esperienza in Ferrari.

Nelle ultime ore è spuntata sui social una foto inedita di Michael Schumacher. Lo scatto per anni ha terrorizzato i vertici della Ferrari. Insieme al sette volte campione del mondo c’era anche Barrichello: andiamo a vedere tutti i dettagli.

Spunta sul web uno scatto inedito di Michael Schumacher in compagnia dell’amico ed allora compagno di squadra Rubens Barrichello. Infatti la foto per anni ha terrorizzato la Ferrari, ma adesso ha finalmente trovato modo di raggiungere la notorietà. Lo scatto leggendario ritrae Michael Schumacher vestito da sposa che sorridente balla con il compagno di squadra. I due erano a Madonna di Campiglio e la foto per anni è stata custodita gelosamente.

L’autrice della foto è Thais Lessa Carneiro (allora moglie del noto giornalista di San Paolo, Flavio Gomes) che è riuscita ad immortalare un momento di assoluta ilarità in casa Ferrari. Inoltre proprio lo scatto ha terrorizzato la Ferrari per anni, ma anche la famiglia del campione tedesco. A rivelare i dettagli dello scatto ci ha pensato proprio Flavio Gomes che nel suo blog ha voluto aggiungere questo inedito episodio. Il tutto sarebbe avvenuto nelle ultime serate del Wrooom, l’evento organizzato dal main sponsor Philipp Morris. Andiamo quindi a vedere tutti i dettagli.

Michael Schumacher, lo scatto vestito da sposa con Barrichello: per anni terrorizzò la Ferrari

SCHUMACHER VESTITO DA SPOSA CHE BALLA CON BARRICHELLO – IL RETROSCENA SULLA FOTO https://t.co/VXcEHImcHS pic.twitter.com/9pzmy92fnc — Dagospia (@_DAGOSPIA_) September 17, 2021

Durante una settimana sulle Alpi, ricca di eventi per la presentazione della Ferrari. Tra queste ci sono state nottate di grandi bevute e ballate epiche. Proprio durante una di queste serate all’Hotel la situazione è degenerata e nei salottini è apparso un Michael Schumacher, molto estroverso estito in abito da sposa invitando Barrichello a ballare. Intorno ai due grandi piloti della Ferrari tante persone che ridevano e scherzavano su quella scena ilare.

POTREBBE INTERESSARTI >>> Valentino Rossi cambia vita: l’annuncio manda in visibilio tutti i suoi tifosi

Sul proprio blog online, Flavio Gomes ha rivelato: “Thais, mia moglie all’epoca, era con una piccola cinepresa analogica 135. Scattò tre foto e continuò a divertirsi, come tutti noi. Era solo il resoconto di un momento felice. Non me ne sono nemmeno accorto quando ha scattato le foto“.

LEGGI ANCHE >>> Lewis Hamilton verso una clamorosa decisione: bomba sul suo futuro

Ma il vero siparietto è avvenuto il giorno dopo, quando a colazione Flavio Gomes venne raggiunto da Luca Colajanni, addetto stampa del Cavallino Rampante. Infatti Colajanni era letteralmente terrorizzato dalla foto, ma il brasiliano lo calmo affermando: “Luca, vaff****lo , sembra che tu non ci conosca! Questa non verrà mai pubblicata, è una foto personale, stai calmo. Siediti e mangia un croissant“. Dopo anni, però, la foto è spuntata sul web, strappando una risata ai tifosi della Rossa.