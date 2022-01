Anticipazioni Beautiful, alleanza inaspettata: Ridge scopre tutto?

Le anticipazioni di Beautiful svelano che ci sarà un’alleanza inaspettata: nasce il pericolo Ridge, guai se scopre tutto

Nuove puntate della soap opera americana andranno in onda, come di consueto, su Canale 5 dal lunedì al venerdì dalle 13:40 in seguito al TG5. Le anticipazioni americane di Beautiful fanno sapere che ci sarà un’inaspettata alleanza tra due acerrime nemiche del passato.

Tutto parte da Deacon che farà una dichiarazione d’amore alla Logan nonostante lei avesse imposto dei paletti per evitare che si riavvicinassero. Tuttavia, Brooke è completamente devastata da quanto accaduto la notte di Capodanno e ancora non sa che dietro a tutto ciò c’è lo zampino di Sheila che l’ha indotta a bere. Nonostante ciò che c’è stato, la Logan rifiuterà per l’ennesima volta ogni tentativo da parte di Deacon di riavvicinarsi. Nel frattempo sarà molto presa dal nascondere quanto è successo a sua figlia Hope ed a Ridge.

Anticipazioni Beautiful, Taylor e Brooke: una nuova alleanza

Nelle prossime puntate americane di Beautiful, Brooke riceverà un’offerta da parte della sua acerrima nemica in amore, Taylor, che la vorrà aiutare sia da un punto di vista professionale che da amica.

Brooke vorrebbe accettare l’offerta, ma teme che così facendo Taylor possa scoprire la verità sulla notte di Capodanno, perciò quando la Hayes si presenterà alla sua porta, la Logan si sentirà in pericolo. Ciò che non sa è che l’unico a sapere la verità su quella notte è Douglas: se lui parlasse, il sogno di Steffy di vedere Ridge e Taylor insieme si potrebbe realizzare.