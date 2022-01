Michael Schumacher, niente da fare: l’annuncio gela il mondo dello sport. I tifosi sono rimasti molto delusi dalle notizie in arrivo

I tifosi della Ferrari non possono dimenticare il periodo più bello e vincente della storia del Cavallino, coinciso con le imprese in pista di Michael Schumacher. Il pilota tedesco ha saputo regalare emozioni uniche, riscrivendo tutti i record della Formula 1 e segnando in modo indelebile la sua epoca. Di quella scuderia imbattibile facevano parte Luca Cordero di Montezemolo, Ross Brawn e Jean Todt, ognuno con un ruolo preciso da ricoprire. Dal presidente al direttore tecnico in pista, tutti sapevano perfettamente dove mettere le mani per raggiungere il successo. Qualcosa che con il passare degli anni si è perso dalle parti di Maranello e che faticosamente si sta cercando di recuperare. Mattia Binotto è stato confermato dall’amministratore delegato Benedetto Vigna come responsabile del progetto sportivo anche nel 2022. Come anticipato nelle scorse settimane, però, sarebbe dovuto essere affiancato da un super consulente ad hoc: proprio Jean Todt.

Secondo quanto riportato dal blog dall’autorevole giornalista inglese Joe Saward, invece, il ritorno di Todt a Maranello si allontana clamorosamente.

“Una fonte interna alla Ferrari mi ha messo in guardia dal definire sicuro l’approdo di Jean Todt in Ferrari. Lo era prima di Natale, ma la situazione è cambiata. Non è detto che ci possa essere un ulteriore ribaltone, ma molto probabilmente questa trattativa non andrà in porto”. Insomma quello che sembrava già scritto potrebbe non concretizzarsi.

I discorsi con John Elkann ci sono stati e forse proseguiranno ma per ora non se ne fa nulla. Todt, dopo aver abbandonato la presidenza della FIA, aveva dichiarato di volersi dedicare ad altro. In Ferrari avrebbe aiutato sia il reparto corse che lo sviluppo delle auto stradali, mettendo a disposizione la sua straordinaria esperienza. I tifosi già sognavano di rivivere le emozioni targate Schumacher ma al meno per il momento dovranno rimandare il ritorno al futuro.