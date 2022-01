Festival di Sanremo ospita il super attore? C’è l’annuncio – FOTO

Dopo diversi giorni di indiscrezioni riguardo alla presenza del super attore come ospite di Sanremo, finalmente è stata fatta chiarezza.

Mancano ormai pochi giorni all’inizio della nuova edizione del Festival di Sanremo. Dopo aver annunciato la presenza del comico Checco Zalone, Amadeus ha anche reso noto chi saranno le cinque donne che si avvicenderanno sul palco insieme a lui, come ormai da tradizione sotto la sua conduzione della kermesse.

Ci sono però delle voci che si fanno sempre più insistenti riguardo la presenza del re delle soap opera turche. Can Yaman, infatti, sembrerebbe essere destinato a seguire le orme della sua celebre ex, Diletta Leotta, e salire anche lui sul palco dell’Ariston come super-ospite per una serata del Festival.

Sanremo, Can Yaman sarà ospite? Le sue parole

Nella serata dell’11 gennaio, Can Yaman ha voluto chiarire la sua posizione riguardo le voci che lo vedrebbero ospite del prossimo Festival di Sanremo. L’attore ha scritto su Instagram: “Non sapevo di dover andare a Sanremo. A me non hanno ancora detto nulla… Però, lo scrivono, che vorrà dire? Boh!“.

A prima vista il messaggio sembrerebbe essere una chiara smentita, ma a ben vedere Can non ha detto che non ci sarà. Per le sue fan, dunque, c’è ancora una speranza di poterlo vedere a Sanremo, anche se i numerosi impegni sul set e fuori renderebbero davvero difficile per l’attore esserci all’Ariston.

Perchè Can Yaman potrebbe non esserci a Sanremo

Dopo che le pagine web dedicate al suo profumo erano andate offline, mandando in panico le sue fan, Can Yaman ha ripreso la promozione a pieno regime del prodotto. Inoltre, l’attore turco è anche impegnato nella promozione della sua autobiografia, oltre a voler lanciare il suo primo film girato in Italia, Viola come il mare.

Ecco il messaggio scritto da Can Yaman su Instagram:

Questo è il video con cui Can ha presentato la sua autobiografia: