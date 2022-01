Comune di Napoli, tamponi gratis ad assessori e consiglieri: tensione con i disoccupati

Una delibera votata dal consiglio comunale di Napoli il 29 dicembre, proposta dall'assessore alla Salute (nonché presidente dell'ordine dei Farmacisti) Vincenzo Santagada, prevede tamponi gratis per assessori e consiglieri. Il provvedimento ha sollevato un coro di proteste, soprattutto da parte del movimento disoccupati che denuncia le enormi spese cui deve andare incontro una qualunque famiglia per ricevere un tampone (sia rapido che molecolare). Il Movimento 7 novembre ha chiesto e ottenuto un incontro con i rappresentanti del Consiglio per la ritira della delibera. Non sono mancati momenti di tensione con la polizia, schierata in tenuta antisommossa all'ingresso dell'edificio istituzionale.