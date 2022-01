E’ morto il protagonista di una delle serie tv più amate di sempre: fan impietriti. Era amatissimo per il ruolo ricoperto per anni

E’ stata una delle serie più amate delle prime due decadi degli anni 2000. Correva l’anno 2007 quando le prime puntate di ‘How I Met Your Mother’ venivano trasmesse per la prima volta da Italia1. Quella che da noi è conosciuta come ‘E alla fine arriva mamma’, è stata una sitcom durata per un decennio che ha appassionato quasi tutto il mondo. Una produzione americana che ha spopolato ovunque, diventando un cult per teenager e non solo.

Purtroppo in queste ore è arrivata una triste notizia riguardante uno dei protagonisti, scomparso all’età di 65 anni. Stiamo parlando di Bob Saget, noto tra le altre cose per essere la voce narrante della serie tv. Il suo corpo esanime è stato trovato in una camera dell’hotel Ritz-Carlot di Orlando, in Florida. Le cause del decesso non sono state rese note. Secondo quanto riferito dalla polizia locale, non ci sarebbero segni di violenza sul cadavere ne abuso di droghe.

E’ morto il protagonista di una delle serie tv più amate di sempre: fan impietriti

La famiglia di Saget ha ricordato in una nota: “Lui era tutto per noi e vogliamo che sappiate quando amava i suoi fan, esibirsi live e far divertire le persone”.

LEGGI ANCHE >>> Alfonso Signorini stravolge le opinioniste: non era mai successo al GF Vip

L’attore americano era nato a Philadelphia il 17 maggio del 1956 e si trovava in Florida per lavoro. Stava infatti promovendo il suo tour comico in diverse città. Un suo altro grande successo a livello televisivo è stato ‘Full House’, dove interpretava uno dei protagonisti, Danny Tanner, un padre vedovo.

LEGGI ANCHE >>> Maria De Filippi costretta ad alzare bandiera bianca: batosta inaspettata!

La sit-com venne trasmessa anche nel nostro Paese, prima su Rai1 con il titolo ‘Padri in Prestito’, poi su Italia 1 sotto l’etichetta ‘Gli amici di papà’. Era diventato famoso anche per aver condotto il programma America’s Funniest Home Videos, oltre a ritagliarsi un ruolo importante come doppiatore. Lascia la moglie Kelly Rizzo, sposata nel 2018.