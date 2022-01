Strabiliante ritorno al GF Vip: Alfonso Signorini riabbraccia proprio lei!

Uno strabiliante ritorno è pronto a sorprendere i telespettatori del GF Vip. Alfonso Signorini la riabraccerà a breve: cosa succede.

Nelle ultime settimane il GF Vip ha subito numerosi cambiamenti. Infatti Alfonso Signorini ha annunciato l’assenza di Sonia Bruganelli, opinionista amata dai telespettatori. A sostituirla nelle ultime due dirette ci ha pensato Laura Freddi. Secondo le malelingue la presenza di Freddi era uno sgarbo proprio alla Bruganelli, visto che Laura è un ex di Paolo Bonolis, attuale marito di Sonia. A svelare la verità dietro la mossa, però ci ha pensato il giornalista Gabriele Parpiglia.

Infatti l’esperto di Gossip durante una puntata di ‘Casa Chi‘ ha rivelato che la pausa di Sonia dalla trasmissione già era stata decisa prima dell’inizio del reality, a causa delle vacanze prenotate con largo anticipo. Inoltre Parpiglia aveva concluso affermando: “Questa mini pausa di Sonia non significa che non si avrà una sostituta e che ci sarà solo Adriana“. La presenza di Laura Freddi quindi dovrebbe essere solamente provvisoria, andiamo quindi a vedere quando potrebbe tornare Sonia Bruganelli.

GF Vip, i telespettatori attendono il ritorno di Sonia Bruganelli: quando succederà

La presenza di Laura Freddi doveva essere solamente provvisoria, andando a sostituire Sonia proprio durante i suoi giorni di vacanza. Prima ancora che sapesse di essere stata scelta nel cast del GF Vip, la Bruganelli aveva organizzato una vacanza di Natale a Dubai. L’opinionista quindi doveva saltare solamente l’appuntamento del 3 gennaio, ma con Mediaset che ha confermato il doppio appuntamento l’opinionista ha saltato anche la puntata del 7 gennaio.

Per questo motivo Laura Freddi ha partecipato a due puntate del reality. Infatti nella puntata di domani 10 gennaio, i telespettatori riaccoglieranno in studio Sonia Bruganelli. Ad annunciarlo ci ha pensato proprio Alfonso Signorini durante la puntata del 7 gennaio. Nell’occasione il presentatore ha anche ringraziato e salutato Laura. Anche Sonia, in diretta da Dubai, ha quindi confermato il suo ritorno in trasmissione.