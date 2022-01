Doc – Nelle tue mani, arriva la seconda stagione: protagonista rivela la trama

La seguitissima serie televisiva “Doc – Nelle tue mani ” si prepara a debuttare con la seconda stagione su Rai Uno: qual è la trama

Manca pochissimo al debutto della seconda stagione di “Doc – Nelle tue mani” in onda su Rai Uno. Intanto non mancano anticipazioni e curiosità sulla trama. Raggiunto da Tele Sette, a parlare è stato il protagonista Luca Argentero che interpreta il dottor Andrea Fanti.

L’attore ha posto l’attenzione soprattutto su Alice Arcuri ed il suo ruolo La 38enne vestirà i panni di Cecilia, un’infettivologa: “Rappresenta i virologi, nuove star della medicina”. I loro personaggi in ‘Doc – Nelle tue mani’ si scontreranno sulla riorganizzazione del reparto in cui entrambi lavorano: “Lei pensa in chiave produttiva e iperspecialistica”, ha chiosato Argentero.

Doc – Nelle tue mani, Luca Argentero rivela la trama della seconda stagione: il riferimento alla pandemia

Raggiunto da Tele Sette, Luca Argentero ha confessato che il suo personaggio e quello di Alice Arcuri, in ‘Doc – Nelle tue mani 2’, si scontreranno sulla riorganizzazione del reparto in cui entrambi lavorano. La seguitissima serie televisiva affronterà le attuali problematiche legate alla pandemia e di come questa stia incidendo sul personale medico.

TI CONSIGLIO DI LEGGERE ANCHE QUESTO ARTICOLO>>> Paolo Calissano, straziante rivelazione: “Sono dei maledetti. L’hanno fatto per soldi”

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTO ARTICOLO>>> Un Posto al Sole anticipazioni, nuova battuta d’arresto per Rossella: le cose si mettono male

“Cercheremo di capire quali conseguenze sta lasciando la pandemia su una categoria che è stata un baluardo ma ha avuto conseguenze drammatiche dal punto di vista personale”, ha dichiarato Luca Argentero ai microfoni di Tele Sette. L’attore ha poi concluso: “Principalmente, però, parleremo di speranza e ritorno alla normalità“. Insomma, ‘Doc – Nelle tue mani 2’ parlerà di attualità e nel frattempo diffonderà un importante messaggio di speranza.