Amadeus, duro attacco in diretta di un famosissimo attore: “Che tristezza” – FOTO

Durissimo attacco per Amadeus, con un famoso attore che prende di mira una delle sue trasmissione: il tweet diventa virale in poche ore.

Finisce nuovamente nel ciclone Amadeus a causa di una sua nota trasmissione. Infatti stavolta ad attaccarlo ci ha pensato il famoso attore Alessandro Gassman. Il figlio di Vittorio infatti è da sempre impegnato in cause sociali e ambientali. Nella serata di ieri, così, Alessandro ha utilizzato il suo profilo Twitter per fare una dura critica al programma di Rai 1 ‘I Soliti Ignoti‘. Quindi il 56enne ha affidato al suo profilo social un commento tecnico sul game show, facendo trasparire un fondo di tristezza a causa di alcune riprese dei registi.

Infatti Alessandro ha puntato l’occhio sul modo in cui vengono trattate le ospiti femminili delle trasmissioni televisive in Italia. Su Twitter, infatti, si legge: “ma ancora si fanno le inquadrature dai piedi panoramicando in su, quando c’è una ragazza carina in una trasmissione? Che tristezza“. La scelta dei cameraman del programma è apparsa anacronistica a Gassman, stanco della continua oggettificazione dei corpi femminili sul piccolo schermo.

Amadeus attaccato da Gassman: “Che tristezza”

…ma ancora si fanno le inquadrature dai piedi panoramicando in su, quando c’è una ragazza carina in una trasmissione? Che tristezza. — Alessandro Gassmann 🌳 (@GassmanGassmann) January 6, 2022

Alessandro Gassman si batte da sempre in prima linea per questioni sociali e ambientali. Stavolta all’attore non sono andate proprio giù le inquadrature de ‘I soliti Ignoti’, ieri notte in onda con lo speciale Lotteria Italia. Inoltre la puntata di ieri ha visto protagonisti diversi vip come: tra cui Mara Venier, Lino Banfi, Beppe Fiorello, Matilde Gioli e Francesca Chillemi. Proprio le inquadrature su queste ultime due attrici hanno fatto infuriare il protagonista de ‘I Bastardi di Pizzofalcone’.

Il tweet di Gassman ha mandato il pubblico di Twitter in visibilio, ottenendo tantissime ripubblicazione. Inoltre molti fan ironicamente hanno chiesto all’attore di diventare Presidente della Repubblica. Resta quindi da scoprire se Amadeus abbia colto la provocazione, ma soprattutto se risponderà al figlio di Vittorio. Intanto l’attore dopo il successo de ‘I bastardi di Pizzofalcone‘ e ‘Un Professore‘, sta promuovendo la pellicola ‘Il Silenzio Grande‘ disponibile su Amazon Prime Video.