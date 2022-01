Celebre volto Rai dà l’addio definitivo alla TV? Annuncio ufficiale

Un celebre volto della Rai ha annunciato ufficialmente la sua decisione in merito ad un possibile addio alla TV

Non è passato troppo tempo da quando Paola Ferrari, storico volto della Rai, ha annunciato che avrebbe lasciato la TV a seguito dei Mondiali di calcio in Qatar del 2022. Tuttavia, come la giornalista ha aggiustato un po’ il tiro e fatto una precisazione in merito al suo addio alla TV.

Al portale Italia Oggi ha affermato: “Non lascerò la tv. La mia idea è quella di lasciare il mio posto a Rai Sport dopo i Mondiali in Qatar, ma di continuare a lavorare in Rai. Nella mia azienda ci sono tanti spazi interessanti… Vedremo quello che accadrà!”.

Paola Ferrari, non è più un addio quello del celebre volto Rai

La giornalista e conduttrice che per anni ha narrato le gesta degli Azzurri non darà il suo addio definitivo alla Rai, ma vuole soltanto allontanarsi da Rai Sport, neppure se le fosse proposto di entrare in un ruolo dirigenziale. Paola Ferrari ha evidentemente voglia di mettersi in gioco e trovare nuovi stimoli che le possano rendere allettante ancora il lavoro in TV.

Inoltre, per la prima volta, Paola Ferrari si è espressa in merito ai fatti accaduti a Greta Beccaglia, in Toscana: “Sarebbe ora che si iniziasse a parlare di Metoo anche nel mondo del calcio. Dobbiamo conquistare il rispetto”.