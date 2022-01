Harry e Meghan sconvolgono tutti: la regina Elisabetta è avvisata e non sono esclusi altri colpi di scena.

Dopo la lunga assenza, Meghan Markle potrebbe tornare a Londra con suo marito Harry in occasione del Giubileo di Platino della Regina Elisabetta. A lanciare l’indiscrezione è stato l’esperto reale Neil Sean al quotidiano Express: “La duchessa e il marito Harry non stanno prendendo impegni in quei determinati giorni”. Difatti i Sussex a giugno, almeno per il momento, avrebbero l’agenda libera.

“Credo che ci sarà un banchetto speciale, di basso profilo, al quale saranno invitati“, ha continuato Neil aggiungendo: “Il rischio più grande è che distolgano l’attenzione del pubblico da Sua Maestà”. Difatti, considerando la lunga assenza da Londra, questa volta Meghan con la sua presenza potrebbe attirare l’attenzione di tutti.

Herry e Meghan saranno presenti al Giubileo della Regina Elisabetta: l’indiscrezione

Come rivelato dall’esperto reale, Harry e Meghan a giugno dovrebbero essere insieme a Londra in occasione del Giubileo di Platino della Regina Elisabetta. I Duchi di Sussex, con molta probabilità, prenderanno parte alla cerimonia di ringraziamento che si terrà nella cattedrale di St.Paul o al concerto commemorativo.

“Sarà il più grande evento reale che sia mai stato realizzato”, ha dichiarato invece il presidente del Victoria & Albert Museum, Nicholas Coleridge, il quale ha proseguito: “Non vogliamo sia un evento incentrato solo su Londra”. Difatti, alla parata saranno presenti tutti i paesi del Commonwealth.