Briatore-Gregoraci, il nuovo anno inizia col botto: fan della coppia entusiasti

Grande novità per i fan di Flavio Briatore ed Elisabetta Gregoraci, con una notizia che rende entusiasti i fan: cos’è successo ad inizio anno.

Il nuovo anno inizia con il botto per Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore. Nonostante la separazione i due sembrerebbero essere ancora una famiglia. Infatti la conduttrice ed il business man piemontese sono spesso insieme per il bene del figlio Nathan Falco. Dopo le vacanze estive, quindi, la coppia ha trascorso insieme anche il Capodanno. Il manager e la showgirl si trovano a Malindi, in Kenya, in una struttura dello stesso Briatore (Billionaire Resort & retreat).

Inoltre lo stesso Flavio Briatore sui social ha pubblicato diverse cartoline, con il figlio ed Elisabetta. Infatti l’ultima foto è arrivata proprio durante il 1° gennaio 2022. Nella foto infatti si vede l’imprenditore al centro, mentre festeggia con Elisabetta ed il piccolo Nathan Falco. Ovviamente è fuori discussione che tra i due c’è ancora confidenza. Nell’ultimo periodo però i due si sono riavvicinati, dando diversi indizi su una riconcilazione.

Briatore-Gregoraci, possibile riconciliazione? Cosa sta succedendo

Negli ultimi mesi Elisabetta Gregoraci ha spiegato diverse volte che il suo rapporto con Flavio Briatore è caratterizzato da stima, affetto e rispetto. La passione tra i due però non c’è più. Nonostante ciò è evidente che il feeling sia ritornato quello di un tempo. Le notizie su una possibile riconciliazione trovano sempre più conferme. Inoltre la showgirl da diversi mesi non viene braccata dal gossip del Bel Paese, con le varie liason amorose della conduttrice che sono sparite dai giornali di cronaca rosa.

Esperti di gossip sono convinti che la coppia Briatore-Gregoraci sia destinata a riunirsi. Infatti l’imprenditore è sempre stato propenso a riprendere i fili del rapporto coniugale. Mentre invece non si placano i dubbi di Elisabetta Gregoraci su un ritorno con l’ex marito. Quello che emerge dalle ultime immagini pubblicate dall’imprenditore è una famiglia unita sotto diversi punti di vista. Quindi un ritorno di fiamma è un’ipotesi concreta.