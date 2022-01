Regina Elisabetta, incredibile decisione potrebbe portare nuovi malumori a corte: l’indiscrezione

Nuovo colpo di scena in vista a Buckingham Palace: la decisione della Regina Elisabetta potrebbe sconvolgere tutti

Nuove indiscrezioni sono trapelate da Buckingham Palace. A parlarne è stata la rivista Oggi: Elisabetta potrebbe lasciare il trono alla Middleton. Ebbene, quando la Sovrana dovrà fare il passaggio di consegne, a Corte potrebbe verificarsi un colpo di scena.

Stando alla linea di successione, la Regina dovrebbe lasciare il suo posto al primogenito Carlo. Quando invece quest’ultimo non ci sarà più, al suo posto, subentrerebbe il nipote della Regina nonché primogenito di Carlo: William. Stando però alle ultime indiscrezioni pubblicate su Oggi, le cose potrebbero prendere un verso diverso.

Il passaggio di consegne a Kate Middleton: la Regina Elisabetta ha deciso?

Kate Middleton, soprattutto dopo l’uscita di Harry e Meghan, è amatissima dalla Sovrana. Elisabetta, infatti, potrebbe lasciare il trono direttamente alla moglie di William. Una decisione pensata soprattutto in vista dell’ultima scelta della Regina che ha deciso di farsi sostituire da Kate ad un importante evento: la Remembrance Sunday.

In questa occasione la Middleton sarebbe apparsa fiera del suo ruolo e in grado di affrontare determinati momenti sempre a testa alta. Insomma, per il momento il passaggio di consegne a Kate resta solo un’indiscrezione ma, presto qualcosa potrebbe venire fuori con maggiori certezze.