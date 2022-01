Gerry Scotti, confessione da brividi: “Mi è accaduto quando ero ricoverato per Covid”

Gerry Scotti, rivelazione che emoziona i fan. Il ricordo di quando era ricoverato in ospedale per Covid: cosa gli ha dato la giusta carica

Tra in tantissimi volti del mondo dello spettacolo e della tv che sono stati colpiti dal Covid-19, va sicuramente ricordato anche Gerry Scotti. L’amatissimo conduttore delle reti Mediaset ha attraversato dei momenti davvero difficili che l’hanno addirittura portato per alcuni giorni in terapia intensiva.

Ma per fortuna il celebre conduttore è riuscito a sconfiggere il virus e subito dopo ha ritrovato il sorriso con la nascita della sua prima nipotina: Virginia. Scotti ha rivelato che in ospedale ha attraversato momenti angoscianti ma il pensiero che stesse per arrivare la primogenita di suo figlio, gli ha dato la carica giusta per non mollare mai: “Quel pensiero è stato di grandissima compagnia”.

Gerry Scotti, il pensiero della nascita di Virginia lo ha aiutato a superare il ricovero in ospedale

Ai microfoni di Verissimo Gerry Scotti ha dichiarato che, in ospedale, il pensiero dell’arrivo della sua prima nipotina gli ha dato tanto coraggio: “E’ stato di grandissima compagnia in quelle giornate che sembravano non finire ma”

Quanto agli strascichi di cui tutti parlano, Scotti ha ammesso che dopo la guarigione dalla malattia non ha avuto grossi problemi se non un po’ di stanchezza alla sera: “Però se riesco a reggere ancora i miei ritmi di lavoro vuol dire che anche questa volta ce l’abbiamo fatta!“, ha esclamato l’amato conduttore.