Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, sorpresa di Capodanno? I fan sognano – VIDEO

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, sorpresa di Capodanno? I fan sognano in attesa dell’annuncio ufficiale che può cambiare tutto

Da quando fa coppia fissa con Ignazio Moser, Cecilia Rodriguez ha imparato ancora di più ad apprezzare la montagna e la coppia non perde l’occasione per godersi tutte le sue bellezze. Così è anche per questa fine d’anno, come dimostrano le ultime immagini e le stories postate dalla bella argentina.

Solo che questa volta c’è un particolare in più che già fa sognare. Perché ancora una volta l’anno si conclude all’insegna del ‘non è vero ma ci voglio credere’ e l’argomento è ormai diventato un chiodo fosso: Cecilia e Ignazio sono pronti per diventare genitori? Noi mettiamo il punto interrogativo, i fan invece ci credono.

Cecilia ha raccontato che nella notte non è stata bene e per questo ha voluto uscire all’aria aperta, per respirare meglio: “Sono stata malissimo, ho mal di pancia e ho vomitato tutta la notte. Per questo ho deciso di fare due passi”. Nulla di più e nulla di meno, ma basta questo per far salire ancora una volta la colonnina della speranza di chi vorrebbe vedere un cuginetto per Santiago e Luna Marì.