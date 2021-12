WhatsApp, arriva la terza spunta blu? Colpo di scena inaspettato

Spunta su WhatsApp l’arrivo della terza spunta blu all’interno delle chat. Andiamo a vedere cosa c’è di vero e cosa potrebbe cambiare.

Su WhatsApp, nelle ultime ore, si è parlato tantissimo dell’introduzione della terza spunta blu. Infatti questa dovrebbe essere un’arma in più per controllare eventuali abusi o comunque per essere informati del fatto che quanto abbiamo scritto può essere trasmesso ad altre persone. Ad oggi infatti conosciamo solo tre tipe di spunte: una grigia (messaggio non ricevuto), due grigie (messaggio ricevuto) e due blu (messaggio ricevuto e letto).

Adesso però sarebbe spuntata anche la terza spunta blu che andrebbe ad indicare lo screenshot avvenuto di una chat. Al momento l’indiscrezione però non ha trovato alcuna conferma. Il portale specializzato WABetaInfo ha definito l’arrivo della nuova spunta come una vera e propria ‘fake news‘. Inoltre questa funzione non sembra aggiungere molto alle funzionalità dell’app, con Meta che punta solamente a dare servizi utili all’utente.

WhatsApp, come creare una chat falsa: trucco incredibile

Sono tantissimi i trucchi presenti su WhatsApp, che ci permettono di migliorare l’applicazione anche con funzioni esterne. Inoltre alcuni di questi trick sono anche simpatici e ci permettono anche di creare delle chat false. Un modo simpatico per ingannare i nostri partner o anche i nostri amici. Questo inoltre è uno degli scherzi più gettonati all’interno del colosso Meta. Andiamo quindi a vedere come sarà possibile applicare questo trucco.

Il modo migliore prevede l’utilizzo di un app di terzi come Whatsfake. Questa applicazione è disponibile sia per App Store che per Play Store. Inoltre l’applicazione ha un’interfaccia molto simile a quella di WhatsApp per cui è molto facile da usare. Al suo interno sarà possibile ricreare qualsiasi tipo di conversazione, impostando anche foto dei contatti e persino orari. Una volta completata la conversazione sarà possibile fare lo screenshot da inviare alla persona desiderata.