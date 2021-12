Morto Renato Scarpa, addio all’indimenticabile Robertino di Ricomincio da tre

Renato Scarpa è morto nella sua casa di Roma, in zona Bravetta. Il popolare attore, indimenticabile Robertino di Ricomincio da tre di Massimo Troisi, si è spento improvvisamente all’età di ottantadue anni. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri, che al momento ipotizzano cause naturali, probabilmente un malore.

La carriera di Renato Scarpa

Renato Scarpa era un attore caratterista con una lunga carriera iniziata negli anni Sessanta e proseguita tra cinema e televisione. Tra i suoi film più famosi, Un sacco bello di Carlo Verdone in cui interpretava Sergio, in procinto di partire con lui per la Polonia; Il postino di Michael Radford; Così parlò Bellavista di Luciano De Crescenzo e Habemus Papam di Nanni Moretti, per il quale ottenne la candidatura al David di Donatello come migliore attore non protagonista.

Aveva fatto parte anche del cast internazionale del film The tourist, diretto nel 2010 da Florian Henckel von Donnersmarck. Tra i suoi ultimi lavori per il grande schermo, Una storia senza nome di Roberto Andò nel 2019, Nevermind di Eros Puglielli (2018) e Domani è un altro giorno di Simone Spada (2019). Era nato a Milano il 14 settembre 1939.

Gli esordi in teatro risalgono a quando era ancora uno studente di architettura a Milano. Dopodiché aveva frequentato il Centro sperimentale di cinematografia, e pur lavorando ancora in teatro, aveva cominciato ad avvicinarsi al cinema. Numerose anche le serie tv alle quali aveva preso parte, da Il commissario Montalbano – Il ladro delle merendine nel 1999 alla terza stagione di Rocco Schiavone.