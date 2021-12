Manuel Bortuzzo, nuovo terremoto con Lulù: l’annuncio gela il pubblico e in queste ore non si parla d’altro

Forse la più bella rivelazione di questa edizione del GF Vip è la storia d’amore tra Manuel e Lulù. La principessina, molto emotiva e dolce, si è innamorata del nuotatore sin dal primo momento che ha incrociato il suo sguardo per la prima volta. Lui ha affermato invece che si è innamorato di lei con il passare dei giorni. Tutto molto bello. Una storia che potrebbe essere fonte di ispirazione per gli scrittori e che sembrerebbe poter sopravvivere anche al di fuori del contesto televisivo.

Lo stesso Manuel Bortuzzo infatti ha più volte evidenziato che continuerà a vedere Lulù anche dopo l’esperienza nella casa più spiata d’Italia. Una dichiarazione dopo l’altra che sembra però non convincere del tutto il padre di lui che nelle ultime ore ha lanciato l’ennesima frecciatina a Lulù.

GF Vip 6, dure accuse nei confronti di Lulù: il pubblico si divide

Il papà di Manuel, Franco, mette in discussione la relazione del figlio con Lulù, nata al GF Vip 6 e non vede di buon occhio questa storia d’amore. “Fanno vedere al mondo una coppia che sta bene. Me lo auguro per Manuel ma ricordiamoci che hanno vent’anni e che la vita è tanto lunga”.

In molti hanno ipotizzato dopo aver assistito all’avvicinamento tra il nuotatore e la principessina hanno messo in discussione il suo modo di fare sostenendo che sia tornato da Lulù solo per avere visibilità e notorietà.

Il papà di Manuel ha così messo a tacere tutti lanciando l’ennesima frecciatina nei confronti della principessina. “Dopo le nostre vicissitudini, Manuel è un ragazzo amato in tutta Italia. Quindi non penso che abbia bisogno di Lulù per avere notorietà. Forse lei cerca solo visibilità”. Il pubblico così si è diviso e ce chi si schiera dalla parte di Franco e chi invece crede che la storia d’amore sia vera e senza secondi fini.