Nella casa più spiata d’Italia nella notte i vipponi hanno assistito a una “scena drammatica” che ha svegliato tutti.

Il GF Vip 6 continua a regalare tante emozioni ai telespettatori. L’ultimo episodio ha del comico e al contempo del drammatico. Il primo perché i telespettatori erano consapevoli che si trattava di una burla. La seconda perché i vipponi credevano stesse accadendo per davvero. La protagonista è stata Katia Ricciarelli.

La cantante lirica si è destata alle 3:00 e, credendo che fosse ancora pomeriggio, si è vestita in fretta. Arrivata in veranda la gieffina ha trovato Manuel, Lulù, Giucas e Barù, che – sorpresi di vederla – le hanno assicurato che era notte e che aveva dormito poche ore. È stato allora che Katia ha pensato di fare uno scherzo ai suoi coinquilini.

GF Vip 6, spavento in piena notte: “Scena drammatica. Ha svegliato tutti”

“Mi ricordo che sono andata via nella mia stanza che voi stavate facendo quel gioco psicologico. Mi sono appena alzata pensando fosse tardo pomeriggio e mi sono vestita. Adesso entro in confessionale e gli dico che mi devono mandare a casa mia. Mi sono pure messa i tacchi guardate. So che sono andata in camera, mi sono messa a letto, mi hanno spento la luce e ho dormito. Sarò andata a dormire alle 23. Non sto scherzando pensavo fosse pomeriggio. Ma davvero è notte? Se mi fate uno scherzo giuro che mi arrabbio. Sono le 3? E allora perché ridi Barù? Dai come mai stai ridendo? Sì giuro che pensavo fosse pomeriggio”.

La Ricciarelli così è entrata nelle camere ed ha finto di essere sonnambula. Prima ha iniziato a farneticare e poi ha cominciato ad urlare: “Ciuffy, piccolo mio dove sei Ciuffy, Ciuffy”.

Dopo lo scherzo tutti i gieffini sono andati in salone e Sophie Codegoni ha ammesso di aver creduto che la Ricciarelli fosse davvero sonnambula: “Era super credibile. L’ha messa sul tragico, piangeva. Io c’ho creduto, anche se più che comica era drammatica come scena. Però è stata fantastica a livello di recitazione. Ha svegliato tutta la casa, adesso siamo tutti alzati”.