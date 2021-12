Nina Moric attacca Belen Rodriguez: “Perché hai fatto questo a mio figlio?” – FOTO

Nina Moric ha pubblicato su Instagram uno screen di una chat con suo figlio Carlos che incastrerebbe Belen Rodriguez

Questa mattina, Nina Moric ha lanciato una pesantissima accusa a Belen Rodriguez pubblicando lo screenshot di una conversazione con suo figlio Carlos Maria. Stando a quanto pubblicato, il figlio della Moric e di Fabrizio Corona ha raccontato di fatti accaduti il giorno dell’antivigilia, il 23 dicembre.

Negli screenshot si legge Carlos Maria che scrive: “Belen mi ha fatto bere, voleva farmi fumare, mi ha baciato in bocca“. Nel secondo messaggio, invece, viene menzionato suo padre, Fabrizio Corona, che non è chiaro se appoggiasse o meno quanto stava accadendo in quel momento. Alla fine, però, il ragazzo chiede di essere riportato a casa sua.

Nina Moric attacca e chiede spiegazioni a Belen Rodriguez

La modella croata su Instagram ha commentato l’accaduto scrivendo: “Ci possono essere momenti in cui siamo impotenti a prevenire l’ingiustizia, ma non ci deve mai essere un momento in cui non riusciamo a protestare”. Inoltre, Nina Moric ha chiesto spiegazioni alla showgirl argentina: “Sei una madre come me, ti chiedo soltanto perché hai fatto questo a mio figlio il 23/12… sei una madre!”.

“Non dobbiamo odiare chi fa cose sbagliate o dannose”, ha concluso la modella croata, “con compassione devi fare il possibile per fermarli, perché stanno danneggiando sé stessi. Così come nel profondo inconscio soffrono per le loro azioni”.

Un’accusa pesantissima quella di Nina Moric, ma che non trova ancora risposta da parte della showgirl argentina.