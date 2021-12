GF Vip 6, Alex Belli torna a provocare Soleil Sorge: il video diventa virale

Alex Belli da quando è stato squalificato dalla casa del Grande Fratello, è molto attivo sui social network: ecco la nuova dedica che ha fatto a Soleil Sorge, che sicuramente farà discutere nella prossima puntata del reality.

Alex Belli continua ad essere uno dei protagonisti del GF Vip 6, anche se ormai è stato squalificato dal gioco. Dopo i messaggi rivolti ad Aldo Montano ed Alessandro Basciano, ha fatto molto discutere il suo unfollow a Soleil Sorge. La sua relazione con la soubrette italo-brasiliana continuerebbe ad essere poco chiara.

Non appena lasciata la casa del Grande Fratello, sembrerebbe essersi riconciliato con Delia Duran, nonostante in molti lo abbiano visto litigare con la compagna sul treno. Soleil, evidentemente, non gli è mai uscita dalla testa: l’ex attore di Centovetrine le ha infatti dedicato una canzone, personalizzandola su di lei.

GF Vip 6, ecco la canzone di Alex Belli per Soleil Sorge

È diventata subito popolare fra gli spettatori del GF Vip 6 la reazione di Aldo Montano all’esibizione di Alex Belli, che cantava “Esmeralda“. Facendo eco a questa sua esibizione, è tornato a mostrarsi al pianoforte di casa sua, mentre intonava un brano tratto dal musical Notre Dame de Paris.

La canzone, ovviamente, è stata personalizzata, e finisce con queste parole: “Tanti auguri a voi grandi fratelloni…con quale cuore prego ancora Cinecittà…c’è qualcuno che le scaglierà la nomination, sia cancellato dalla faccia della terra! Volesse la Ricciarelli, la vita passerei con le mie dita tra i capelli di Soleil“.

Ecco il video pubblicato da Alex Belli in cui lo si sente cantare il brano dedicato a Soleil: