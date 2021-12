Sono tantissimi i trucchi relativi a Whatsapp. Oggi ad esempio vi spiegheremo come scoprire chi aggiunge il nostro contatto in rubrica.

Whatsapp è sicuramente l’app di messaggistica più utilizzata al mondo, che ha rivoluzionato il modo in cui restare in contatto con amici e parenti. I classici SMS, che oggi le new generation non conoscono ma che restano un bellissimo ricordo dei meno giovani, non sono più utilizzati e i nuovi strumenti per restare in contatto con amici e parenti sono facili da utilizzare, però solo in apparenza.

Sono diverse le operazioni che si possono effettuare sull’app di messaggistica Whatsapp. Messaggi, chiamate e videochiamate non sono altro che la base di questa piattaforma. Oggi ad esempio vi spiegheremo come scoprire chi aggiunge il nostro numero in rubrica e di conseguenza su whatsapp.

Whatsapp, come scoprire chi ti aggiunge in rubrica: il trucco è semplice e intuitivo

Sull’applicazione di messaggistica più utilizzata al mondo sono presenti su tutti i telefoni le cosiddette mini chat fantasma che finiscono in fondo alla lista poiché mai attive. Tutto questo però non è un dettaglio da sottovalutare in quanto alcuni avrebbero potuto salvare il nostro contatto. Come fare a scoprirlo? Il trucco è semplicissimo.

Basta esplorare l’opzione chiamata “broadcast” che serve per mandare uno stesso messaggio a tutte le persone che vuoi, senza però riscriverlo dozzine di volte, provando a inviare un messaggio di qualsiasi tipo attraverso la funzione broadast a tutti quei contatti che non riconosci. Una volta inviato il messaggio controlla e se lo hanno ricevuto correttamente significa che hanno salvato il numero in rubrica.