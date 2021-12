La Juventus prepara un super scambio: in arrivo un campione! I bianconeri stanno definendo gli ultimi dettagli per il bomber

Maurizio Arrivabene è stato chiaro nel corso della trasferta di Bologna. Parlando davanti ai microfoni ha confermato che non ci saranno possibilità di investimento, con la rosa che dovrebbe rimanere sostanzialmente la stessa. La Juventus sta vivendo un momento economico, oltre che tecnico, non del tutto facile. Il rosso di bilancio e il cospicuo aumento di capitale garantito dalla Exor, non permettono margine di manovra a Cherubini e Nedved. Proprio per questo per accontentare Allegri bisognerà lavorare di ingegno e trovare delle occasioni in giro per l’Europa. Esclusi i colpi Vlahovic e Scamacca (almeno per ora), si torna a parlare di Mauro Icardi come bomber in grado di garantire anche i ‘gol sporchi’. Dopo la partenza di Cristiano Ronaldo, la prima linea bianconera ha avuto un inevitabile contraccolpo negativo. D’altronde 101 gol in meno non sono facili da rimpiazzare.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, colpo dalla Premier: pronto un super scambio

LEGGI ANCHE >>> Terremoto Juventus, De Ligt saluta e se ne va: c’è l’annuncio

La Juventus prepara un super scambio: Arthur al Psg e Icardi a Torino

Le priorità in casa juventina sono mutate, con la priorità che si sarebbe spostata dal centrocampo in attacco. In realtà un vero regista manca sempre all’appello e potrebbe arrivare ugualmente se si riuscisse a piazzare uno tra Ramsey e McKennie. Un’altra mezzala in uscita potrebbe essere Arthur. Il brasiliano, arrivato un anno e mezzo fa al posto di Pjanic, pesa a bilancio ben 70 milioni. La plusvalenza effettuata con il Barcellona, rende ora “incedibile” l’ex blaugrana. Proprio per questo, secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, Cherubini starebbe intavolando uno scambio di prestiti con il Psg per Mauro Icardi. Arthur a Parigi e l’argentino a Torino, senza esborso per i cartellini e con il discorso che andrebbe ripreso poi a giugno. Leonardo, direttore sportivo dei francesi, avrebbe aperto alla chance e la fumata bianca potrebbe arrivare a breve. I tifosi attendono con ansia.