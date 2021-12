Bonus tv-decoder 2021, fondi stanziati: come richiederlo e a chi spetta. Attenzione a non fare confusione, ecco in cosa consiste

Il tema della digitalizzazione, della fìbra ottica, delle trasmissioni sempre più di alta qualità è centrale nelle scelte del governo e quindi anche nelle mosse legate ai bonus. Il 2021 sta per chiudersi ma non senza una bella sorpresa per i consumatori italiani. Perché l’esecutivo ha deciso di finanziare quello che è stato ribattezzato bonus tv-decoder 2021.

Sul piatto ci sono 68 milioni di euro da utilizzare per l’acquisto di apparecchi televisivi compatibili con il nuovo standard di trasmissione DVB-T2. In pratica, chi non vuole cambiare la televisione ma continuare a vedere tutti i canali, deve attaccare un decoder ma non tutti hanno la possibilità economica.

Il governo quindi contribuirà con un bonus da 30 euro come massimo, che diventeranno lo sconto applicato dal venditore sul prezzo del decoder comprensivo di Iva. Attenzione, perché questo quindi è un bonus diverso da quello dedicato alla rottamazione dei vecchi apparecchi (e che arriva ad un massimo di 100 euro). E allora vediamo chi ne ha diritto e come è possibile richiederlo.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Manovra e Superbonus: quali sono i nodi da sciogliere in commissione Bilancio al Senato

Bonus tv-decoder 2021, fondi stanziati: il ruolo di Poste Italiane

Il bonus tv-decoder 2021 è dedicato soltanto alle persone residenti in Italia che appartengono ad un nucleo familiare con un ISEE fino a 20.000 euro. Questo però sempre che altri membri della famiglia non abbiano già usufruito di un bonus specifico nel settore. Inoltre anche i cittadini che al 31 dicembre 2020 avevano età pari o superiore a 75 anni, residenti in Italia (per loro è prevista l’esenzione dal pagamento del canone tv).

Il vantaggio di questo bonus però è doppio perché chi ne usufruisce non dovrà fare nulla. Il governo infatti si affiderà a Poste Italiane per la consegna ai pensionati: chi ha diritto al bonus sarà informati tramite una lettera dalle Poste e se aderirà all’offerta scatterà la consegna. Inoltre i cittadini che accetteranno, riceveranno da Poste Italiane assistenza telefonica per installare il nuovo apparecchio.