“È uno choc”: Tommaso Zorzi racconta la sua disavventura, che paura

Tommaso Zorzi è giunto alla fine del suo percorso con Drag Race Italia e si è lasciato ad uno sfogo che cambierà il suo modo di apparire sui social

Tommaso Zorzi è giunto alla fine delle puntate di Drag Race Italia, la sua prima avventura alla conduzione di un programma che, negli Stati Uniti, è un cult. Tuttavia, durante le scorse settimane, il vincitore del GF Vip 5 è stato derubato in casa e la cosa l’ha portato ad uno stato di shock.

“Si tratta di un’esperienza che non auguro a nessuno, perché ti senti proprio violato, quasi stuprato nel tuo intimo perché la casa era completamente ribaltata, non c’era un calzino che non è stato toccato per cercare roba da rubare”, ha svelato con grande difficolta, “È uno choc, ti senti a disagio in quella che dovrebbe essere la tua zona confort, ti fa schifo toccare tutto”.

Tommaso Zorzi racconta cosa gli è stato rubato

Nel bottino dei delinquenti sono finite certamente cose di valore, tra queste una preziosa collezione di borse Hermes e Birkin che Zorzi aveva mostrato orgogliosamente qualche giorno prima ai suoi follower: “È andata così, ho imparato la mia lezione. Dovrò rivedere un po’ il mio modo di stare qui sui social”.

Amareggiato da quanto accaduto, l’influencer ha ammesso: “Poi ogni giorno che magari cerchi qualcosa e non la trovi ti rendi conto poi dell’entità del danno perché non te ne accorgi subito”.