Paura a Mediaset, il celebre conduttore è positivo al Covid: le sue condizioni

Grande paura per Mediaset, dopo che il celebre conduttore è risultato positivo al Covid-19: andiamo a vedere le sue attuali condizioni.

Spunta a Mediaset la positività al Covid-19 di uno dei conduttori più amati della rete. Infatti stiamo parlando di Roberto Lipari che al momento è al timone di Striscia la Notizia e che passerrà il Natale in quarantena. L’annuncio è arrivato su Facebook, con Lipari che ha scritto: “Non scenderò nei particolari, ma sì! sono positivo! E no!…non sono asintomatico. Vi scrivo solo oggi, perché sto meglio e sono sicuro che il peggio è alle spalle“.

Questo è stato un anno fortunato dal punto di vista professionale per Lipari, che è stato promosso da inviato a conduttore. Inoltre il presentatore ha pubblicato un collage di due immagini che lo immortalano in ospedale e a casa, con tanto di albero di Natale sullo sfondo. Andiamo quindi a vedere tutti gli aggiornamenti che Roberto Lipari ha voluto comunicare ai suoi followers.

Mediaset, Roberto Lipari positivo al Covid-19: “Mi mancherà tantissimo”

Roberto Lipari ha voluto raccontare sui suoi social la sua positività al Covid-19. Infatti il conduttore di Striscia vivrà questo Natale in casa quarantenato. Lipari ha infatti scritto sui social: “L’unico pensiero che mi sembra giusto condividere: quante volte si è scherzato sulla noia delle feste natalizie, dei parenti che non vedi mai perché manco sai chi sono, dei regali riciclati, i maglioni con i rombi, la tombola?“. Tutto questo al presentatore mancherà da morire.

Lo stesso Lipari ha concluso facendo degli auguri speciali ai suoi fan, ricordando di non dare tutto per scontato. Infatti Roberto ha scritto sui social: “Godetevi ogni attimo di questi giorni tutti voi che potete! Amici miei, sperando di tornare più forte di prima e senza Covid, a tutti auguro Buon Natale con affetto e a debita distanza dal vostro positivo Roberto Lipari“. Sarà quindi un Natale in quarantena per il protagonista della stagione invernale di Striscia la Notizia.