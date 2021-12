Un litigio avvenuto nella notte ha portato una concorrente a meditare l’addio al GF Vip 6.

Sono passate poche ore dall’ultima puntata del GF Vip 6 e nonostante Alfonso Signorini, il conduttore del programma, avesse salutato i vipponi solari e pacifici, quella calma sembra essere stata apparente. Tutti coloro che hanno seguito la diretta avranno visto l’arrivo della new entry Nathaly Caldonazzo, che nella casa del GF Vip ha già delle amiche.

Per essere gentile con lei, Federica Calemme, entrata nella casa più spiata d’Italia venerdì scorso, ha pensato di cedere alla nuova arrivata il suo posto a letto con Eva Grimaldi per andare a dormire con Sophie Codegoni. Un bel gesto commentato così da Manila Nazzaro: “Adesso Federica ci vuole lasciare”. La battuta però sembra aver sortito un effetto negativo sulla ragazza napoletana.

GF Vip 6, litigio nella notte: concorrente pensa di lasciare il programma

La modella partenopea dopo la battuta si è sfogata con Lulù Selassié e Valeria Marini dicendo loro di non non sapere se riuscirà a “fare questo gioco”. Una confessione che sicuramente fa male sentire pronunciare da una nuova concorrente che non ha avuto ancora modo di mostrare al pubblico le sue qualità.

“Non lo so se ce la faccio a fare questo gioco. Ragazzi sono sincera non credo di farcela. Ho del nervosismo in questo momento. In pratica è successo che è arrivata la nuova concorrente e visto che è amica di Eva, Manila e Valeria, io ho proposto di lasciare il mio letto a lei, così sta con loro che è loro amica. Manila si è risentita dicendo ‘Federica se ne vuole andare via da qui’.

Ed è già da quando sono arrivata che Manila mi sta rompendo i co****ni. ‘Federica fai questo, Fede fai quest’altro, hai sbagliato a mettere i piatti’ e basta dai. Io posso dormire anche sul divano, ma ogni cosa che faccio è sbagliata. […] Dite che sono troppo fragile e non rispondo, ma non è vero. Ho anche risposto a tono, ma posso mandarla a fare in c***?”.