Anticipazioni Uomini e Donne, Roberta Ilaria fa la sua scelta: colpo di scena senza precedenti

Le anticipazioni di Uomini e Donne svelano che Roberta Ilaria ha fatto la sua scelta che risulta essere un colpo di scena!

Dopo Joele Milan, Matteo Fioravanti e Andrea Nicole, è il turno di Roberta Ilaria Giusti nel fare la sua scelta. La settimana di Uomini e Donne si apre con la scelta della tronista che ha deciso chi conoscere fuori dal programma tra Samuele Carniani e Luca Salatino.

Oggi, lunedì 20 dicembre, a partire dalle 14:45 su Canale 5 andrà in onda la scelta di Roberta Ilaria che avrà un duro confronto con Luca Salatino: la tronista è rimasta delusa dai suoi atteggiamenti, ma il corteggiatore proverà ugualmente a spiegargli le motivazioni dei suoi gesti e le leggerà una lettera per provare ad esprimere i suoi sentimenti.

Anticipazioni Uomini e Donne, Roberta Ilaria sceglierà Samuele

A questo punto, Roberta Ilaria sceglierà di fare un ballo con Luca, lasciando in disparte Samuele. Con quest’ultimo, andrà in onda un’esterna in cui è evidente il feeling, ciononostante non ci sarà nessun bacio. Questo porterà a pensare al Carniani di non avere più nessuna chance con la tronista, quando in realtà, la scelta sarà proprio lui.

Ci sarà poi spazio anche per il Trono Over con un nuovo corteggiatore sceso per Marika Geraci, Luigi. Quest’ultimo sembrerebbe aver colpito il cuore della dama.