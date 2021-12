Sanremo 2022, indiscrezione bomba: Teatro Ariston per l’ex naufraga?

Chi non sogna di scendere le temutissime scale del Teatro Ariston? A Sanremo 2022 ci sarà spazio per l’ex naufraga?

Al settimanale Chi, è tornata a parlare Elena Santarelli che ha scritto un libro sull’esperienza vissuta con la malattia di suo figlio, dal titolo Quando una mamma non lo sa.

Tra le altre cose, era inevitabile non toccare l’argomento Sanremo 2022, sul quale la Santarelli ha ammesso: “Se mi offrissero il festival farei la scalinata ballando come la maestra Alessandro Celentano”. Con simpatia, l’ex naufraga non ha nascosto il piacere di poter calcare il palco del Teatro Ariston e chissà che non sarà proprio lei uno dei volti femminili ad accompagnare Amadeus quest’anno.

Sanremo 2022 e non solo: Elena Santarelli si racconta a Chi

Dopo aver affrontato i problemi della vita privata, Elena Santarelli non ha nascosto la voglia di tornare in campo: “Mi piacerebbe fare un’esperienza con Maria De Filippi. Non giriamoci intorno: Maria è la televisione. Da lei una secchiona simpatica come me potrebbe solo imparare, questo viene prima di ogni cosa, prima del guadagno, della popolarità”.

Per quel che riguarda il suo ruolo di moglie e mamma, invece, ha confessato: “Da mamma imperfetta e moglie perfetta, riferite a mio marito Bernardo che non potrà contraddirmi, in questo momento sono un po’ stanca. Ho voglia di tornare ad essere felice nella vita e nel lavoro“.

Una volta acquietati gli animi familiari e superato quello che sembrava essere un ostacolo difficile da oltrepassare, la Santarelli è più pronta che mai a rimettersi in gioco.