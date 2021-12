GF Vip 6, clamorosa rivelazione spiazza tutti: “Si sono messi d’accordo”

Pioggia di critiche su alcuni concorrenti del GF Vip 6: ad esprimere il personale giudizio severo è stata Jo Squillo. Attori e raccomandati

Dopo la sua eliminazione, a parlare dei concorrenti ed ex compagni di avventura al GF Vip 6 è Jo Squillo. L’attivista ai microfoni di “Non succederà più” su Radio Radio è stata spietata su alcuni ‘vipponi’. Ma procediamo per gradi. La conduttrice milanese ha parlato degli amori nati nella casa più spiata d’Italia affermando che l’unico reale sia quello tra Manuel Bortuzzo e Lucrezia Selassiè.

I due gieffini, stando a quanto sostenuto dall’ex concorrente, non starebbero recitando un copione come è stato invece per Soleil Sorge e Alex Belli o come addirittura starebbero facendo Sophie Codegoni e Gianmaria Antinolfi: “E’ tutto finto, si sono messi d’accordo”, ha chiosato Jo Squillo. La cantautrice ha spiegato che una volta uscita dalla casa, ha visto tante cose con più lucidità e le è crollato un mondo: “Ci sono rimasta male”.

Jo Squillo, giudizio severo su Gianmaria Antinolfi: “In cerca di fama e fame”. Pioggia di critiche su altri concorrenti

Jo Squillo è stata particolarmente severa con Gianmaria Antinolfi. Parlando ai microfoni di Radio Radio, l’attivista milanese ha dichiarato: “Bravo ragazzo quando l’ho conosciuto, poi ho capito che era veramente in cerca di fama e fame“. Tornando a Bortuzzo, a differenza dell’imprenditore napoletano, l’ex gieffina ha detto: “Manuel è meraviglioso. Aveva bisogno di una persona pura come Lulù. Lui ha bisogno di lei e lei di lui”.

Ma oltre agli attori (Alex-Soleil e Gianmaria-Sophie), al GF Vip 6 non mancherebbero i raccomandati. A dirlo è stata sempre Jo Squillo. L’attivista, infatti, ha voluto lanciare una frecciatina all’amatissima Katia Ricciarelli. Stando a quanto sostenuto dall’ex gieffina, la soprano sarebbe la favorita di questa edizione tant’è vero che è l’unica concorrente ad avere degli spazi solo per lei: la camera e la doccia.