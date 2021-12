Palermo: la polizia festeggia il Natale con i bambini delle case famiglia

"Conoscersi con un sorriso" è la manifestazione che, da otto anni, si svolge a Palermo su iniziativa della polizia di Stato. Musica, spettacoli, doni in piazza Castelnuovo per 310 bambini ospiti delle case famiglia. "Mostriamo la vicinanza della polizia di Stato a chi soffre, a chi vive il Natale non con la spensieratezza e la gioia che meriterebbe", dichiara il dirigente del reparto mobile di Palermo, Luca Salvemini. Un'iniziativa nata tutta internamente al reparto della polizia di Stato, con una raccolta fondi tra gli agenti e i dirigenti che ha l'obiettivo di organizzare questi momenti di festa. Servizio di Marcella Chirchio