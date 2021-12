Diego Maradona, ora è ufficiale: la decisione lascia tutti di stucco

Spunta la decisione ufficiale su Diego Armando Maradona. La figlia Dalma ha annunciato il nuovo docu-film con Discovery Latin America.

Diego Armando Maradona ha lasciato un vuoto incolmabile all’interno del panorama calcistico mondiale. Nel corso di questa stagione non sono mancati gli omaggi all’indimenticabile campione argentino. Dal punto di vista cinematografico abbiamo assistito ad ‘E’ stata la mano di Dio‘, capolavoro di Paolo Sorrentino. Ma ben presto potrebbe arrivare un nuovo docu-film diretto dall’amata figlia, Dalma.

A produrre il documentario ci penserà Discovery Latin America e si articolerà in tre episodi. Il titolo del prodotto sarà ‘La Hija de Dios‘. Nella trama non ci sarà solamente Dalma, ma anche altri personaggi che hanno accompagnato Diego durante la sua vita. Ai microfoni la figlia del Pibe de Oro ha affermato: “Sono felice ed entusiasta di questo progetto“. A spingere Dalma in questo progetto è soprattutto la curiosità di scoprire aneddoti inediti sul padre, il tutto cercando di trasmettere il fuoco sacro per la vita che possedeva Diego.

Diego Maradona, ufficiale il docu-film diretto da Dalma: i dettagli

Secondo le prime indiscrezioni ‘La Hija de Dios‘ avrà accesso a degli archivi esclusivi e aneddoti inediti per quanto riguarda la famiglia Maradona. Per la prima volta Dalma rivelerà per la prima volta i suoi sentimenti più profondi dopo la morte del padre. Nell’anteprima la vice-presidente di produzione e sviluppo di Discovery Latino America, Michela Giorelli, ha affermato: “Attraverso il racconto intimo di Dalma, questa esclusiva serie di Discovery rivive i momenti più importanti della sua vita come figlia del più grande giocatore di calcio di tutti i tempi“.

Mentre ulteriori anticipazioni sono arrivate dalla regista Lorena Muñoz che ai microfoni ha dichiarato: “Dalma per la prima volta ci invita ad accompagnarla alla scoperta della storia di Diego Maradona e della sua storia unica e inedita, dal suo punto di vista, quello della figlia di Dio“. In questi giorni si stanno svolgendo le riprese in tutte le città in cui ha giocato El Pibe De Oro, con il lavoro che dovrebbe concludersi nel 2022.