La Fattoria, ex concorrente racconta l’odissea dopo il cancro

L’ex concorrente de La Fattoria ha raccontato cosa ha dovuto affrontare recentemente, quando è stato vicino ad un parente che ha avuto un cancro diversi anni fa. Ancora oggi, quella malattia ha lasciato degli strascichi.

L’ex concorrente de La Fattoria, Justine Mattera, è conosciuta dal pubblico per la sua somiglianza con Marilyn Monroe e per la passione per lo sport, che condivide con tutta la famiglia. Non tutti sanno che però ha anche un dramma familiare che si porta dietro da quando era piccola ed aveva circa 14 anni.

Sua sorella Jessica è più giovane di lei di circa 21 mesi, e ad 11 anni ha avuto un cancro che ha segnato per sempre la sua vita ed anche quella di Justine. Le cure che la scienza offriva nel 1984 erano molto più diverse da quelle di oggi, e soprattutto molto più forti. Le radioterapie hanno assottigliato i muscoli di tutti i suoi organi.

L’ex fattoria ed il racconto: le conseguenze del cancro

La conseguenza delle radioterapie per il cancro hanno avuto un effetto devastante sulla sorella dell’ex concorrente de La Fattoria. A 48 anni, infatti, si è dovuta sottoporre ad un delicato intervento al cuore, che era stato compromesso dalle radiazioni. L’operazione le dava solamente il 40% di speranze di sopravvivenza, ed ha tenuto tutti appesi ad un filo.

Come racconta la stessa Justine Mattera, la sorella ha affrontato la sostituzione dell’aorta “tenendo le ciglia finte”. Ha avuto davvero tanto coraggio, ed ha scelto un intervento all’avanguardia dove sono stati usati tessuti di maiale e di mucca per costruire l’aorta nuova. L’ex de La Fattoria ne è uscita con una certezza: “La casa è dove sta il tuo cuore“.

Ecco il messaggio con cui Justine Mattera ha informato i suoi fan dell’intervento della sorella. La showgirl ha spiegato che Jessica vedeva il nonno materno lì con lei. E aggiunge: “L’ho sentito anch’io ed ho pianto“.