Calciomercato Milan, arriva il colpo scudetto: Pioli accontentato. I rossoneri hanno deciso di investire anche a gennaio

Gli ultimi passi falsi in campionato non hanno spento la voglia del Milan di arrivare al bersaglio grosso quest’anno. Maldini e Massara sono già al lavoro per rinforzare la rosa a disposizione di Stefano Pioli. La battaglia con Inter, Atalanta e Napoli è apertissima e tutto può succedere. Domenica sera a San Siro arriva proprio la squadra di Spalletti, in uno dei big match scudetto più attesi. Le due erano appaiate in testa alla classifica di Serie A fino ad un paio di settimane fa, prima che il filotto dell’Inter portasse i ragazzi di Inzaghi davanti a tutti. Quest’anno sembra davvero possibile avere una lotta a quattro fino all’ultimo, perchè anche la compagine di Gasperini si sta confermando a livelli altissimi.

Calciomercato Milan, arriva il colpo scudetto: Maldini e Massara puntano Botman

L’infortunio di Kjaer ha sguarnito il reparto arretrato del ‘Diavolo‘, considerando il fatto che Romagnoli non si sta esprimendo più ai suoi standard migliori. Serve una spalla di Tomori all’altezza della situazione, in grado di integrarsi al meglio con il centrale inglese. L’ultima pista riportata dalla Gazzetta dello Sport porta a Sven Botman, che sarebbe il preferito di Maldini e Massara. Il difensore olandese, classe 2000, gioca nel Lille dal 2020, dopo essersi messo in mostra in patria con l’Heerenveen. Cresciuto nelle giovanili dell’Ajax, ha già esordito con la nazionale maggiore orange e viene considerato potenzialmente ai livelli di De Ligt. Per strapparlo ai campioni di Francia servono almeno 25 milioni, ma la vicinanza della proprietà dei due club (fondo Elliott e Alessandro Barnaba) può portare ad un accordo spalmato negli anni. Botman, mancino con un fisico statuario, al di là della giovane età sembra già pronto al grande salto e secondo molti osservatori sarebbe perfetto per la nostra Serie A. L’idea del Milan è cercare di chiudere la trattativa prima della fine del 2021, consentendo a Pioli di averlo a disposizione subito dopo la sosta.