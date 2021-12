Alex Belli e Delia Duran litigano in treno: la furia raccontata dai passeggeri

Lo show tra Alex Belli e Delia Duran continua anche lontano dai riflettori del GF Vip 6: sceneggiata in treno e passeggeri sconvolti

Alex Belli e Delia Duran hanno smesso di dare spettacolo nella Casa del Grande Fratello VIP ed hanno cominciato sui treni. I due, infatti, dopo l’eliminazione dell’attore dalla Casa per essersi avvicinato alla compagna -dovuto alle rigide regole del protocollo del reality show- hanno preso il treno dalla stazione di Bologna per tornare, presumibilmente, nella loro casa di Milano.

È proprio lungo il tragitto che è accaduto l’impensabile tra l’attore di Centovetrine e la sua -ex?- fidanzata venezuelana.

Alex Belli e Delia Duran: cos’è successo sul treno tra i due

Nelle Instagram Stories di Novella 2000 che ha lanciato le foto in esclusiva, si vedono evidentemente Alex Belli e Delia Duran discutere sul treno durante il viaggio. L’attore, per giunta, ha anche la mascherina abbassata mentre, secondo quanto raccontato dai passeggeri, Delia Duran gli ha urlato contro: “Non me ne frega un c**zo, tre mesi di questa str**zata” sfilandosi poi la fede per restituirgliela.

Sembrava essere un viaggio tranquillo salvo poi discutere animatamente durante la tratta di poche ore che li ha portati fino a Milano. Avranno anche chiarito durante il viaggio? Questo non è certo, ciò che è evidente è che tra i due non corre buon sangue e che avranno molto da dirsi una volta arrivati a casa. Col tempo si avranno sicuramente delucidazioni in merito: i due, saranno ancora una coppia?