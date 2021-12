Sanremo Giovani, forfait all’ultimo minuto: big positiva al Covid

Un last minute del tutto imprevedibile ed un campanello d’allarme a Sanremo Giovani con il forfait della stella della musica italiana che dà forfait

Una vera Big -con la B maiuscola- non solo per il Festival di Sanremo, ma per la musica italiana. Elisa Toffoli, purtroppo, non sarà presente alla competizione di Sanremo Giovani causa Covid. Come fa sapere ANSA, infatti, la cantante triestina ha contratto il Coronavirus ad inizio dicembre ed il tampone è ancora positivo, pertanto non potrà essere tra i big della kermesse musicale.

Ad annunciare la sua assenza è stato lo stesso conduttore, Amadeus, che durante la conferenza stampa di presentazione della finale che sarà in onda domani, mercoledì 15 dicembre: “Domani in studio a Sanremo Giovani ci saranno tutti i Big, tranne Elisa. Ai primi di dicembre ha preso il covid. In forma leggera e sta bene, ma essendo positiva al tampone non può essere presente, ma solo in collegamento Skype”.

Sanremo 2022, il protocollo in caso di positività al Covid

Approfittato della positività al Covid di Elisa, Amadeus ha spiegato come funziona il protocollo stilato, in caso uno dei big in gara a febbraio dovesse contrarre il virus: “Come l’anno scorso per Irama, non ci saranno squalifiche, ma andrà in onda il video delle prove generali”.

Pertanto, nessuna preoccupazione per la lista dei big che saranno in gara a partire dai primi di febbraio che non dovranno cedere il posto a qualcun altro in caso di positività ma soltanto godersi lo spettacolo da casa.