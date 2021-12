GF Vip 6, Alex Belli-Soleil Sorge: “Aveva premeditato tutto”. L’ultimo gesto plateale

Alex Belli prima di essere squalificato dal GF Vip 6 aveva preparto una caccia al tesoro per Soleil Sorge: dura la reazione della gieffina

La 27esima puntata del GF Vip 6 è stata ricca di colpi di scena. Alex Belli e Soleil Sorge si sono separati definitivamente. Dopo gli ultimi scontri ed il lungo bacio che c’è stato a poche ore dalla puntata, Delia Duran è entrata nella casa più spiata d’Italia per riprendersi suo marito.

L’attore di CentoVetrine, infatti, è stato squalificato dopo essersi avvicinato a Delia: la modella non aveva fatto la quarantena prima di incontrare Alex. A sorprendere tutti è stata soprattutto la reazione di Soleil Sorge. La gieffina, che dal salotto ha seguito tutto l’incontro tra Alex e Delia, ha raccolto la valigia dell’attore e gliel’ha scaraventata nel giardino: “Ora puoi uscire da dove è entrata tua moglie”.

Il capitolo tra i due gieffini sembrava che si fosse concluso dopo la squalifica dell’attore ma, ecco che, dopo la puntata Soleil Sorge ha trovato un bigliettino di Alex che ha dato il via ad una caccia al tesoro. La reazione dell’influencer però non è stata delle migliori: “Questo significa che aveva premeditato tutto? Una caccia al tesoro..!”, ha esclamato la gieffina.

GF Vip 6, l’ultimo gesto plateale di Alex Belli: Soleil Sorge perde la calma

Alex Belli prima di lasciare la casa del GF Vip 6 ha organizzato una vera e propria caccia al tesoro per Soleil Sorge. La gieffina, però, dopo il primo bigliettino trovato non è riuscita ad andare oltre. Nonostante l’influencer sia stata aiutata da Biagio, il primo indizio lasciato da Alex non ha portato a nulla.

Dura la reazione di Soleil: “Se aveva qualcosa di sensato poteva dirlo. E’ una ridicolissima caccia al tesoro che non ho intenzione di fare”. Infine Soleil è convinta che Alex avesse premeditato tutto. “Stamattina mi ha detto: ‘voglio fare un colpo di scena’. Eccolo, che schifo!“, ha chiosato la povera gieffina che ha perso la sua spalla forte nella casa del GF Vip 6.

Tra i due ormai pare siano saltate anche le basi per un futuro da amici. La stessa Soleil ha ammesso che non vuole più avere a che fare con Alex Belli. Parlando con Katia Ricciarelli l’influencer milanese ha dichiarato: “Che andassero a casa cornuti e contenti. Mi dispiace solo essere stata messa in mezzo. Non ci credo che mi sono fatta fregare da quelli”.