Amatissimo concorrente si ritira dal GF Vip: “Ha ricevuto una telefonata particolare”

Un altro amatissimo concorrente si ritira dal GF Vip 6. Prima di comunicare la decisione ha ricevuto una particolare chiamata: cos’è successo.

La settimana scorsa i concorrenti del GF Vip 6 hanno ricevuto la notizia che il programma sarebbe stato prolungato fino alla finalissima del 14 marzo. Dopo la news data da Alfonso Signorini quasi tutti i concorrenti hanno confermato la loro disponibilità a rimanere, fatta eccezione per Aldo Montano che ha dovuto dire addio per impegni professionali. Nella giornata di ieri, però un’altra concorrente ha dato il suo addio.

Stiamo parlando di Manila Nazzaro. L’ex Miss Italia che però qualche giorno fa aveva detto di essere pronta a rimanere, nonostante la preoccupazione per l’iscrizione di suo figlio alle scuole medie. Infatti la concorrente aveva ribadito: “Dovrei avere una motivazione per restare. Questa però non la trovo adesso. Inutile che mi ostino, va bene tutto, ma ho una vita fuori“. A convincerla ci aveva pensato Soleil Sorge. Nonostante ciò una chiamata ha ribaltato il destino di Manila all’interno della trasmissione.

POTREBBE INTERESSARTI >>> Uomini e Donne, il grande rimpianto di Isabella Ricci: cosa le manca

GF Vip, Manila Nazzaro lascia il reality: “Vi devo salutare”

Nella giornata di ieri Manila Nazzaro si è recata in confessionale per parlare con dei concorrenti e successivamente ha annunciato: “Mi sa che vi devo salutare. Ora non posso parlare. Sole tu che puoi fare questa esperienza fino alla fine, falla anche per me. Devo dire che gli autori sono stati carini“. L’ex Miss Italia ha poi continuato: “Poche volte, forse mai mi è successo di lavorare per la prima volta con una donna così giovane, così brava, tempisticamente e perfetta. Io ti auguro tutta la fortuna di questo mondo perché tu c’è l’hai qui nel cuore e anche nella testa fidati“.

POTREBBE INTERESSARTI >>> Soleil Sorge, pronto un nuovo programma: non finirà tutto con il GF Vip 6

Tra i più dispiaciuti dell’uscita di Manila ci sono stati Davide Silvestri ed Aldo Montano. Infatti l’aiuto regista ha commentato l’uscita affermando: “Vedi cavolo, chi vuole invece rimanere deve andare via e chi non vuole, deve rimanere“. Manila ha accolto con grande gioia le parole di Davide, invitandolo a restare in trasmissione. A svelare invece il retroscena dell’addio ci ha pensato Montano, che ha affermato davanti ai coinquilini: “Ha ricevuto una telefonata un po’ particolare. Adesso però non ne può parlare. Spero che troverà una soluzione, non so la gravità della situazione ma se non lo può dire“.