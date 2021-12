Soleil Sorge, pronto un nuovo programma: non finirà tutto con il GF Vip 6. Comunque vada a finire, il suo futuro in tv è già scritto

La storia recente del Grande Fratello Vip lo dimostra benissimo. Per molti il reality di Canale 5, ancora più dell’Isola dei Famosi, è un’occasione di rilancio, oppure un modo per farsi conoscere da un pubblico più vasto. Ma soprattutto può rappresentare un trampolino di lancio verso una nuova carriera.

Facendo un esempio concreto, Ignazio Moser prima di entrare nel reality di Canale 5 era conosciuto solo come ex ciclista e figlio di un grandissimo campione del passato. Al GF invece aveva trovato l’amore con Cecilia Rodriguez, ma anche una nuova carriera come modello e testimonial.

Loro avrebbero anche voluto fare più televisione, rispetto a quello che ogni tanto offre Mtv e magari succederà. Ma intanto c’è una concorrente del Grande Fratello Vip 6 che, comunque andrà a finire la sua avventura nel reality, si è già assicurata un futuro. Stiamo parlando di Soleil Sorge, pronta per diventare un volto di punta su Canale 5 in prima serata.

Soleil Sorge, pronto un nuovo programma: un’occasione da sfruttare alla grande

Come ha anticipato il settimanale ‘Vero’, infatti, a Mediaset stanno pensando di affidare a Soleil un ruolo importante nella prossima edizione dell’Isola dei Famosi al via il 21 marzo. Sarà in studio insieme a Ilary Blasi per commentare le avventure dei naufraghi come opinionista, lo stesso ruolo che nella passata edizione è stato di Tommaso Zorzi anche se con una differenza di fondo. Lei conosce bene il programma perché in Honduras c’era stata come concorrente, cominciando anche una storia d’amore con Jeremias Rodriguez.

Ora, se vogliamo andare a cercare il pelo nell’uovo, quando Soleil arriva in tv c’è sempre l’amore di mezzo. Era stato così come corteggiatrice di Uomini e Donne, quando era uscita dal programma insieme a Luca Onestini. Poi con Jeremias all’Isola e ora con Alex Belli al GF Vip. Una storia che sta facendo discutere molto, fuori e dentro la Casa. Ed è anche per questo che Soleil è diventata un personaggio, capace di di dividere ma anche di appassionare.