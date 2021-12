“Alex Belli sta fingendo, anche con Manuel”. La pesante accusa dall’ex gieffino

Tutto un teatrino quello messo in scena da Alex Belli? La sua permanenza all’interno della Casa del GF Vip 6 sta facendo discutere anche all’esterno

Alex Belli fa di professione l’attore, quindi fingere all’interno di un reality show non dovrebbe essere faticoso per lui, eppure qualcuno sostiene di averlo smascherato già da tempo. Il modello che ha instaurato un rapporto particolare con Soleil Sorge ha scatenato l’ira di Delia Duran che sta dando spettacolo anche sui social, oltre che in TV e tutto ciò puzza un po’ ai telespettatori, ma non solo.

A parlare, infatti, è un suo ex compagno di avventura sia a Temptation Island che al GF Vip 6: Samy Youssef. Quest’ultimo, uscito alla terza puntata del reality show, si è fatto le idee piuttosto chiare sui suoi compagni d’avventura fino a quel punto.

Samy Youssef accusa Alex Belli: “Sta facendo l’attore”

Samy Youssef è stato intervistato nella trasmissione radiofonica Non Succederà Più condotta da Giada Miceli in cui ha parlato di Alex Belli e Soleil Sorge: “Nonostante Soleil non mi stia simpatica l’apprezzo per la sua sincerità e il suo carattere. Su Alex posso dirti che sono entrato e avevo già le idee chiare su di lui. Abbiamo fatto Temptation Island 2019 e lì non mi è piaciuto per niente. Là dentro sta facendo l’attore. Per me tutto quello che fa è scena, anche con Manuel. È tutto programmato, non ho mai creduto ad Alex, anche se ho provato a dargli una possibilità”.

