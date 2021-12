La bambina nella foto oggi è considerata la sex symbol degli anni novanta e duemila. Facile riconoscerla.

Nata a Roma il 14 maggio 1967, ha raggiunto il successo nei primi anni novanta grazie alla sua partecipazione come primadonna a diversi varietà del Bagaglino. Il suo sogno sin da bambina era diventare una celebrità un po’ come lo fu ai suoi tempi Marylin Monroe. Crescendo, e dopo aver esordito in televisione nel suddetto varietà, ha preso parte a diversi spettacoli e, grazie alla sua spiccata dote per la recitazione divenne protagonista anche in diverse pellicole cinematografiche.

Oggi è considerata la sex symbol per eccellenza: la riconoscete?

Bella, intelligente, sensuale e chi più ne ha più ne metta, nel corso della sua carriera ha anche ricoperto il ruolo di conduttrice di trasmissioni televisive come la 47esima edizione del Festival di Sanremo, Scherzi a parte, Domenica in ed I raccomandati.

Non sono mancate le partecipazioni a diversi programmi televisivi come l’Isola dei Famosi, il GF Vip, Temptation Island e anche a Supervivietes, show Spagnolo equivalente al nostro Isola dei Famosi. Oltre che per le sue doti artistiche, il suo nome è stato spesso sulle riviste di cronaca rosa, in particolare per il suo rapporto sentimentale con Vittorio Cecchi Gori. Come sicuramente avrete capito, la bambina nella foto è nientepopodimeno che la bellissima Valeria Marini.