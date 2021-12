GF Vip 6, spiacevole episodio: tutti sconvolti sia dentro che fuori dalla casa – VIDEO

Bufera sulla casa del GF Vip 6. Un episodio spiacevole non è sfuggito a concorrenti e telespettatori: la bestemmia in diretta

Negli anni al Grande Fratello Vip in molti hanno pagato lo scotto di una parolaccia o di una bestemmia pronunciata senza nemmeno pensarci. La sesta edizione del reality di Mediaset, però, ha detto basta al politically correct. Ma nonostante i vipponi stiano comunque molto attenti, non sono mancati richiami o punizioni a chi è andato troppo oltre.

Intanto nelle prime ore del mattino, come se niente fosse, nella casa più spiata d’Italia è volata una bestemmia. Chi l’ha pronunciata? Ebbene, i vipponi non c’entrano nulla! A fare la gaffe è stato un autore in diretta televisiva: purtroppo il microfono lo aveva dimenticato aperto. Dunque, a differenza dalle altre mattinate, i vip sono stati svegliati da una bestemmi anziché dalla musica.

GF Vip 6, una bestemmia in diretta televisiva sveglia i concorrenti del reality di Mediaset: come reagirà Signorini? La gaffe di un autore

Questa mattina nella casa del GF Vip 6 a svegliare i vip non è stata la musica ma una bestemmia. L’episodio in diretta televisiva ha sconvolto tutti. Nel video che in queste ore sta facendo il giro del web si sente un telefono squillare e subito dopo l‘espressione ingiuriosa e irriverente contro Dio da parte di un autore.

Nella casa, tra i concorrenti, è calato un velo di imbarazzo. A confermare quanto detto dalla regia è stata Francesca Cipriani: “C’ha il microfono aperto. Con una bestemmia ci hanno svegliato!”. Nel frattempo sul web c’è chi chiede che vengano presi dei provvedimenti contro l’autore in questione. Staremo a vedere se questa sera in puntata Alfonso Signorini affronterà l’argomento.