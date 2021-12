Uomini e Donne, improvvisa rottura per la coppia appena nata: fan senza parole

La coppia nata da poco a Uomini e Donne è arrivata alla rottura: ecco perchè dopo così poco tempo i due protagonisti del dating show si sono detti addio.

Joele Milan è diventato popolare soprattutto per la sua eliminazione dal Trono Classico di Uomini e Donne. Nonostante le spiegazioni fornite, Maria De Filippi non ha potuto sorvolare sulla sua richiesta di scambiare il numero di telefono con una corteggiatrice. Lui si è anche tatutato il trono rotto per imprimere nella memoria il ricordo.

LEGGI ANCHE >>> Uomini e Donne, il gesto nobile di Vasco Rossi sorprende tutti: pubblico in visibilio

NON PERDERTI >>> Uomini e Donne anticipazioni, sorpresa per Ida Platano: parterre in visibilio

Nonostante la breve apparizione negli studi Mediaset, Joele aveva continuato a frequentare Ilaria Melis, ed i fan avevano visto nascere una bella storia fra i due. All’improvviso, però, come spesso succede alle coppie nate all’interno di Uomini e Donne, i due non si sono più fatti vedere insieme, ed hanno quindi iniziato a filtrare indiscrezioni riguardo una rottura.

Uomini e Donne, le dure parole dell’ex tronista

Joele Milan, anche per rispondere alle numerose domande ricevute dai fan, ha voluto fare chiarezza sulla sua situazione sentimentale. L’ex tronista è single, e la relazione con Ilaria si è definitivamente conclusa. Ha spiegato: “Fuori dal programma non sentivo quella magia che invece avevo percepito all’interno degli studi televisivi”.

LEGGI ANCHE >>> GF Vip 6, entra subito un’ex tronista di Uomini e Donne? C’è l’annuncio

Joele ha ribadito che Ilaria non è stata la sua scelta, lasciando i fan letteralmente senza parole. Ha poi anche accennato a delle incompatibilità caratteriali ed ha chiarito di non voler assolutamente fare la guerra via social media, come spesso succede alle coppie nate nella trasmissione di Maria De Filippi. Ilaria per il momento non ha replicato.