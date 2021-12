Uomini e Donne, Armando Incarnato festeggia la fine del processo: cos’era successo

Fine del processo per il cavaliere partenopeo di Uomini e Donne che tira un sospiro di sollievo e festeggia a modo suo

Il cavaliere di Uomini e Donne, Armando Incarnato, non è particolarmente simpatico al pubblico, ma non tutti sapranno che, finora, è stato sotto processo. L’uomo partenopeo infatti, ha condiviso la sua ‘libertà’ sui social scrivendo: “Un’altra vittoria. Libero da tutti e da tutti”.

LEGGI ANCHE > > > Oggi è il volto più amato e celebrato della televisione: lo avete riconosciuto?

NON PERDERTI > > > Alessia Marcuzzi prontissima per il ‘nuovo lavoro’: addio alla Tv?

A termine del lungo processo, il cavaliere del dating show ha voluto calorosamente ringraziare l’avvocato che l’ha difeso i tribunale e che gli ha concesso di uscire da quello che lui è stato un vero e proprio incubo ‘per un reato mai commesso’.

LEGGI ANCHE > > > Oggi è una star della tv e il più chiacchierato del momento: lo riconosci?

Uomini e Donne, processo terminato per Armando Incarnato: cos’era successo?

In realtà, Armando Incarnato non ha mai fatto parola del motivo per cui è finito sotto accusa in tribunale, ma ha saltato confermato di essere stato assolto dalla Cassazione tramite il suo profilo di Instagram. Tuttavia, un’indiscrezione sull’apparente causa per cui è finito a difendersi in tribunale arriva direttamente dalla Gazzetta del Sud che, sul suo conto, scrive di essere accusato per “essersi sottratto agli obblighi di assistenza inerenti alla responsabilità genitoriale, facendo mancare alla figlia minore i mezzi di sussistenza”.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE > > > GF Vip 6, Manuel Bortuzzo lascia tutti senza parole: è accaduto nella notte

La parte lesa, pertanto, sarebbe la sua unica figlia accompagnata dall’ex compagna dell’uomo. Tuttavia, Armando Incarnato ha voluto precisare: “Riconosco di non essere un uomo perfetto, ma ho sempre saputo di essere un padre dal cuore enorme, donerei la mia vita per amore di mia figlia”.