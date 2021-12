Ballando con le Stelle 2022, nome del primo concorrente: annuncio in diretta tv proprio in queste ultime ore

È lo show più atteso della settimana. In milioni il sabato sera si collegano su Rai Uno per guardare Ballando con le stelle, lo show condotto da Milly Carlucci che ogni anno vizia i telespettatori. Anche quest’anno la produzione ha messo su un cast d’eccezione e difatti, tutti i ballerini sono amati dal pubblico. Purtroppo, come in ogni cosa, bisogna fare i conti con la fine del programma la cui decima ed ultima puntata andrà in onda sabato 18 dicembre 2021.

Nel corso dell’ultima puntata invece, l’ospite d’onore, il ballerino per una notte è stato Gabriel Garko che si è esibito in coppia con Giada Lini. La coppia ha ballato un sensualissimo Tango ed uno scatenato Charleston terminato con una standing ovation da parte del pubblico in studio.

Ballando con le stelle, nome primo concorrente: annuncio in diretta tv

La padrona di casa, Milly Carlucci, dinanzi a tale successo in modo schietto ha chiesto a Gabriel Garko di partecipare, questa volta come concorrente, alla prossima edizione di Ballando con le stelle 2022.

La risposta di Gabriel Garko è stata in parte influenzata dalla timidezza del momento, in quanto nemmeno lui si sarebbe mai aspettato di ricevere una tale proposta. “Ho dei progetti meravigliosi che dovranno andare a termine, sto riprendendo la mia carriera dopo 4 anni in mano, voglio andare avanti con quello che mi appassiona di più che il cinema, ma se trovo uno spazietto va bene”.