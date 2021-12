Il padre di Manuel Bortuzzo lo aveva anticipato e adesso è arrivata l’ufficialità. Il pubblico è in delirio.

La storia di Manuel Bortuzzo ha commosso tutto il mondo ed ha anche ispirato un noto regista che ha deciso di creare una pellicola cinematografica dopo la lettura di Rinascere, libro scritto dal giovane atleta che da il nome anche al film prodotto da Rai Fiction e Movieheart.

Le riprese sono terminate da poco e le prime indiscrezioni rivelano che a vestire i panni del concorrente del GF Vip 6 sarà Giancarlo Commare, mentre il padre Franco Bortuzzo avrà il volto di Alessio Boni. Le rivelazioni però non finiscono qui.

Leggi anche >>> Barbara D’Urso, addio a Canale 5? Rivoluzione in arrivo per la presentatrice

Manuel Bortuzzo, arriva l’ufficialità: il padre lo aveva anticipato

Come tutti sanno, la storia del gieffino è molto triste. Il giovane atleta trevigiano nella notte del 2 febbraio 2019, mentre si trovava a Roma, dove si era stabilito per iniziare una preparazione atletica necessaria per partecipare alle Olimpiadi, fu colpito da un colpo di pistola alla schiena.

Uno scambio di persona che ha avuto delle conseguenze terribili sulla vita del 19enne, salvo per miracolo. Dopo l’incidente Manuel ha subito diversi interventi chirurgici e la diagnosi definitiva è stata “lesione midollare” che ha portato il giovane atleta sulla sedia a rotelle.

Franco, il papà di Manuel, aveva parlato in anteprima del film ai microfoni del Corriere del Veneto: “Lanceremo il prossimo film di Manuel” , aveva affermato credendo in un’uscita anticipata del figlio dalla casa del GF Vip.