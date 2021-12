GF Vip 6, passione irrefrenabile tra Gianmaria e Sophie: “Che squallore” – VIDEO

Come di consueto, i party all’interno della Casa del GF Vip 6 degenerano: passione irrefrenabile tra Gianmaria e Sophie

Un buon calice di vino ha reso particolarmente allegri Gianmaria Antinolfi e Sophie Codegoni che si sono lasciati andare ad una passione irrefrenabile all’interno della Casa del GF Vip 6. I due, infatti, sorpresi dalle telecamere sempre vigili del Grande Fratello erano coinvolti in un lungo bacio passionale.

Il video ha creato parecchio scalpore, non per il bacio in sé, ma perché la coppia era quanto più lontana che mai dopo il litigio della scorsa settimana. Evidentemente, però, la passione è scoppiata nonostante qualche screzio di troppo che è stato risanato da del buon vino e conseguente momento di passione.

GF Vip 6, il video del bacio tra Gianmaria e Sophie crea polemiche

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Grande Fratello (@grandefratellotv)

La particolare passione scoppiata tra i due concorrenti del Grande Fratello VIP ha suscitato molte polemiche sul web e frasi poco carine rivolte ai due. In particolare, un utente ha scritto: “Che squallore..questi si ca***o solo da sbronzi”.

Sono tantissimi i commenti degli utenti che si stupiscono di fronte a quanto visto: “E poi mi fanno morire quando entrano i parenti in casa a dire: fuori siamo tutti orgogliosi di te”. La coppia, in fine, è stata interrotta solo dalle urla di acclamazione da parte degli altri concorrenti della Casa.