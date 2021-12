Napoli-Atalanta 2-3: voti, highlights e tabellino. La Dea vola ancora

Napoli-Atalanta 2-3: voti, highlights e tabellino. Ad una settimana dalla vittoria con la Juventus, Gasperini fa un altro scalpo eccellente

Napoli-Atalanta 2-3: se come diceva Eduardo De Filippo gli esami non finiscono mai, l’Atalanta ne ha superato un altro non da poco. Sette giorni dopo la vittoria in casa della Juventus, Zapa e compagni si ripetono anche al ‘Maradona’ al termine di una partita combattuta e spettacolare.

L’Atalanta parte meglio e passa con un sinistro di Malinovskyi all’incrocio dei pali e il Napoli ci mette quasi tutto un tempo per reagire ma lo fa con una bella azione tra Malcuit, Mertens e Zielinski. In apertura di ripresa ancora Malcuit lancia perfettamente Mertens che è freddissimo davanti a Musso.

Ma i bergamaschi non si smontano e trovano ancora la forza per ripartire: Demiral, attaccante improvvisato, segna il pari e Freuler dal limite con un bel diagonale firma il sorpasso. Gasperini non parla mai di scudetto, ma di questo passo…

Napoli-Atalanta 2-3: voti, highlights e tabellino

RETI: 7′ Malinovskyi (A), 40′ Zielinski (N), 47′ Mertens (N), 66′ Demiral (A), 71′ Freuler (A)

NAPOLI (3-4-3): Ospina 6.5; Di Lorenzo 6, Rrahmani 5, Juan Jesus 5.5; Malcuit 6.5 (85′ Politano), Lobotka 6 (55′ Demme 5.5), Zielinski 7, Mario Rui 5.5; Lozano (67′ Petagna 6), Mertens 6.5 (67′ Ounas 6), Elmas 6. All. Menichini 6.5 (Spalletti squalificato)

ATALANTA (3-4-1-2): Musso 6; Toloi 6.5, Demiral 7, Palomino 6.5; Zappacosta 6 (46′ Hateboer 6), De Roon 6, Freuler 7, Maehle 6 (82′ Djimsiti sv); Pessina 6 (56′ Ilicic 6.5); Malinovskyi 7 (73′ Pasalic sv), Zapata 6.5 (82′ Muriel sv). All. Gasperini 7.5

NOTE: ammoniti Malinovskyi (A), Rrahmani (N), Malcuit (N), Djimsiti (A)

CLICCA QUI PER VEDERE GLI HIGHLIGHTS DI NAPOLI-ATALANTA